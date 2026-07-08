DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Aforisma di Max Born
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Max Born
Max Born nasce il giorno 11 dicembre 1882 a Breslau, in Polonia, da Gustav Born, professore di anatomia ed embrionologia, e Margarete Kauffmann, moglie del professore, membro della famiglia di industriali silesiana. Max frequenta il König Wilhelm's Gymnasium presso Breslau e continua i suoi studi presso le Università di Breslau,...
continua leggendo la:
Biografia di Max Born su Biografieonline.it