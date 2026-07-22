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Citazione di Emily Brontë

Sono vane le migliaia di credi
Che muovono i cuori degli uomini: completamente vane.

Cit.

No Coward Soul Is Mine

Breve biografia di Emily Brontë

Scrittrice inglese originale e tormentata, spiccatamente romantica, Emily Bronte nasce il 30 luglio 1818 a Thornton, nello Yorkshire (Inghilterra). Figlia del reverendo Brontë e di sua moglie Maria Branwell, alla fine di aprile del 1820 si trasferisce con la famiglia ad Haworth, sempre nello Yorkshire, dopo che al reverendo viene...
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Biografia di Emily Brontë su Biografieonline.it

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