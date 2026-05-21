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Frase di William James

Il più profondo principio della natura umana è il disperato bisogno di essere apprezzati.

Breve biografia di William James

Lo psicologo e filosofo William James nasce a New York il giorno 11 gennaio 1842, in una famiglia di origine e tradizione calvinista, emigrata dall'Irlanda agli Stati Uniti. William è primo di cinque figli; il padre Henry James è filosofo trascendentalista, allievo di Swedenborg nonché amico di Ralph Waldo Emerson; il fratello Henry...
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