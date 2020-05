Il modo migliore di pensare ai morti è pensare ai vivi.

Frasi di Sandro Pertini Settimo Presidente della Repubblica... Scarica il PDF con tutte le frasi di Sandro Pertini Download PDF

Resta aggiornato e ricevi subito la frase della settimana Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Approfondisci

Breve biografia di Sandro Pertini

Con la più larga maggioranza mai registrata in una votazione (832 voti su 995), Sandro Pertini diviene presidente della Repubblica Italiana il 9 luglio 1978 e rimane capo dello stato fino al 23 giugno 1985. Sandro Pertini è ricordato nella storia d'Italia non solo per l'alta carica ricoperta per un elevato numero di anni, ma anche per la sua salda fede nei principi di libertà, democrazia e rispetto delle persone che lo hanno portato in gioventù a essere strenuo oppositore del fascismo. Tale opposizione sarà fonte per lui di diversi...continua la lettura su Biografieonline.it

Altri autori di aforismi