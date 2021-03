Philip Dormer Stanhope, IV conte di Chesterfield, noto in letteratura anche e più semplicemente come Lord Chesterfield, nasce a Londra il 22 settembre 1694. Compiuta l'istruzione scolastica a Cambridge, si dedica ai viaggi che lo portano in giro per i principali paesi europei. Entra nella House of Commons come Lord Stanhope di Shelford nel 1715. Alla morte del padre, nel 1726, diviene Lord Stanhope, Conte di Chesterfield, entrando ad occupare il suo posto in parlamento nella House of Lords. Amico di Voltaire, gli farà visita...continua la lettura su Biografieonline.it