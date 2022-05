Primo di due figli maschi, Gilles Villeneuve nasce il 18 gennaio 1950 a Chambly, vicino Montreal, Canada. Purtoppo inizialmente il destino del piccolo Gilles sembra segnato. Infatti essendo nato in Canada paese in cui la neve la fa da padrona l'unica possibilità è quella dello sci, ma da subito si capisce che nelle vene del piccolo canadese non scorre sangue ma bensì benzina, anzi per essere più precisi nel suo dna compare una parolina magica "velocità". Da grande, abbandonata la possibilità di diventare un campione dello sci,... continua su Biografieonline.it