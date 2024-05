Sandro Petraglia nasce a Roma il 19 aprile 1947. Consegue la laurea in filosofia e inizia a lavorare come critico cinematografico per la rivista "Cinema Sessanta". Coltiva il sogno di diventare regista e intanto comincia a collaborare con la rivista cinematografica "Ombre Rosse", diretta da Goffredo Fofi. Nasce quindi il desiderio di scoprire i segreti della regia cinematografica e chiede così a Fofi di essere inviato sul set di qualche lavoro. Conosce così Marco Bellocchio con il quale instaura da subito un rapporto di... continua su Biografieonline.it