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Frase di Philippe Starck

Non sono un dio, non sono un genio, non sono un monaco, faccio non-design per non-consumatori. Non so se esisto.

Breve biografia di Philippe Starck

Nato il 18 gennaio 1949 a Parigi, Philippe Starck è considerato il numero uno dei designer europei, oltre a svolgere attività anche di architetto progettando (ha progettato numerosi locali a Parigi, New York e Tokyo). Ancora studente al Notre Dame of Saint Croix in Neully, crea una società di strutture gonfiabili finanziata...
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