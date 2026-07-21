L'arte è la mano destra della natura.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Aforisma di Friedrich Schiller
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Friedrich Schiller
Johann Christoph Friedrich von Schiller, poeta, drammaturgo e storico, nasce a Marbach am Neckar (Germania) il 10 novembre 1759. Figlio di un ufficiale dell'esercito, studia legge e medicina per poi entrare al servizio del duca del Württemberg. Il suo esordio come autore teatrale avviene nel 1782 al teatro nazionale di Mannheim con la...
continua leggendo la:
Biografia di Friedrich Schiller su Biografieonline.it