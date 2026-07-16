Il segreto dei film è che sono un'illusione.

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Frase di George Lucas
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Breve biografia di George Lucas
George Walton Lucas Junior, regista, sceneggiatore, produttore, nonché imprenditore di genio, personaggio bizzarro e cervellotico, nasce il giorno 14 maggio 1944; cresce in un ranch per la produzione di noci a Modesto, in California, dove il padre gestisce una cartoleria. Iscritto alla University of Southern California Film School, da...
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