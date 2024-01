Joe: Sono innamorato di tua figlia e la porto via con me stanotte.



Bill: Tu cosa?!



Joe: Mi hai sentito bene Bill.



Bill: Tu non porti Susan da nessuna parte e comunque che cosa vuole dire? C'era un patto!



Joe: E mi dispiace.



Bill: Susan è mia figlia, ha una vita meravigliosa davanti; tu vuoi privarla di questo e vieni a dirmi che ti dispiace? Beh, mi rincresce, scuse non accettate.



Joe: Non mi interessa Bill, io la amo.



Bill: Facile per te! Prendi quello che vuoi perché ti fa piacere, non è amore.



Joe: E che cos'è?



Bill: Una inconsulta infatuazione che per il momento hai voglia di concederti, manca tutto ciò che più conta.



Joe: Sarebbe cosa?



Bill: Fiducia, responsabilità, assumerti il peso delle scelte e dei sentimenti, passare il resto della vita tenendo fede a questi e soprattutto non ferire l'oggetto del tuo amore.



Joe: Così è questo l'amore secondo William Parrish.



Bill: Moltiplicalo all'infinito, portalo negli abissi dell'eternità e vedrai appena uno spiraglio di quello di cui parlo.