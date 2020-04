In Italia i fascisti si dividono in due categorie: i fascisti e gli antifascisti.

Resta aggiornato e ricevi subito la frase della settimana Iscriviti alla NEWSLETTER

Breve biografia di Ennio Flaiano

Scrittore, sceneggiatore e giornalista, Ennio Flaiano nasce a Pescara il giorno 5 marzo 1910 italiano. Giornalista specializzato in apprezzati elzeviri (articoli di approfondimento solitamente non legati alla cronaca), Flaiano è ricordato anche come brillante umorista, critico teatrale e cinematografico. La sua infanzia è caratterizzata da continui spostamenti che lo vedono trasferirsi tra scuole e collegi di Pescara, Camerino, Senigallia, Fermo e Chieti. Giunge a Roma a cavallo tra il 1921 e il 1922: nella capitale termina gli...continua la lettura su Biografieonline.it

