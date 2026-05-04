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Frase di Rafael Nadal

Quando le cose vanno male sono nervoso, ma so che alla fine tornerò a giocar bene. Se non è domani, sarà tra due settimane, un mese, o tre o cinque. Una volta che sei stato in alto hai dimostrato a te stesso che puoi.

Breve biografia di Rafael Nadal

Rafael Nadal Parera nasce a Manacor, Mallorca (Spagna) il 3 giugno 1986 da Sebastien, proprietario di un ristorante e uomo d'affari e Ana Maria. Diventa il più giovane giocatore di tennis ad entrare nella classifica dei primi 100 al mondo e il primo a spezzare il record detenuto da Roger Federer. Allenato dallo zio Toni da quando ha 5...
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Biografia di Rafael Nadal su Biografieonline.it

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