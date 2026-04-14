Rafael Nadal Parera nasce a Manacor, Mallorca (Spagna) il 3 giugno 1986 da Sebastien, proprietario di un ristorante e uomo d'affari e Ana Maria. Diventa il più giovane giocatore di tennis ad entrare nella classifica dei primi 100 al mondo e il primo a spezzare il record detenuto da Roger Federer. Allenato dallo zio Toni da quando ha 5...

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