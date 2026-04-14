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Frase di Rafael Nadal

Non faccio niente che non faccia una persona di vent'anni. Sono un ragazzo, un ragazzo normale dei nostri tempi.

Breve biografia di Rafael Nadal

Rafael Nadal Parera nasce a Manacor, Mallorca (Spagna) il 3 giugno 1986 da Sebastien, proprietario di un ristorante e uomo d'affari e Ana Maria. Diventa il più giovane giocatore di tennis ad entrare nella classifica dei primi 100 al mondo e il primo a spezzare il record detenuto da Roger Federer. Allenato dallo zio Toni da quando ha 5...
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Biografia di Rafael Nadal su Biografieonline.it

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