C'è sempre qualcosa da imparare. È per questo che voglio vivere fino a 200 anni.

Per molto tempo l'espressione beffarda e lo sguardo tondo e allucinato hanno fatto di Donald Sutherland uno degli interpreti ideali di personaggi nevrotici, introversi, infidi, sadici, eccessivi. Nato a Saint John, New Brunswick (Canada) il 17 luglio 1935, l'attore è cresciuto nella piccola città di Bridgewater, in Nuova Scozia, dove a quattordici anni ha iniziato a lavorare come deejay. Donald Sutherland ha scoperto la sua passione per il teatro mentre frequentava la facoltà d'Ingegneria dell'Università di Toronto e ha... continua su Biografieonline.it