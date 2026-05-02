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Citazione di Hugh Hefner
Se dovessi compilare una lista della donne più affascinanti del secolo, includerei Marilyn, Sophia Loren e Gina Lollobrigida, il tipo italiano e voluttuoso mi ha sempre affascinato. Ma anche Brigitte Bardot, Hedy Lamarr e Lana Turner. Della nuova generazione sceglierei Scarlett Johansson, Jessica Alba, Angelina Jolie e la Sharon Stone degli inizi. Britney Spears e Lindsey Lohan? Le boccerei entrambe.
Breve biografia di Hugh Hefner
Hugh Hefner è l'editore statunitense che ha influenzato profondamente la società negli ultimi 50 anni; anni durante i quali la sua pubblicazione è risultata essere la migliore al mondo dal punto di vista dei numeri di copie vendute ma che soprattutto più di ogni altra ha saputo creare uno stile di vita degli uomini che la leggono. La...
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