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Aforisma di Ernest Hemingway

[Su Mussolini] C'è qualcosa che non va [...] in un uomo che porta le ghette bianche con una camicia nera.

Breve biografia di Ernest Hemingway

Nato il 21 luglio 1899 a Oak Park, Illinois, USA, Ernest Hemingway è lo scrittore simbolo del Novecento letterario, colui il quale ha saputo rompere con una certa tradizione stilistica riuscendo ad influenzare successivamente generazioni intere di scrittori. Appassionato di caccia e pesca, istruito in tal senso dal padre, proprietario...
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Biografia di Ernest Hemingway su Biografieonline.it

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