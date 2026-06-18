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Frase di Willem Dafoe

Non credo che i ruoli che scelgo siano monodimensionali: è vero che spesso sono cattivi, ma sono comunque cattivi con aspetti molto umani. Mi ha sempre attratto il fatto di poter mettere in discussione il tradizionale concetto di moralità.

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Breve biografia di Willem Dafoe

William Dafoe, in arte Willem, è nato il 22 Luglio 1955 ad Appleton, una cittadina del Wisconsin (USA). Settimo di otto figli, è l'unico della famiglia ad aver intrapreso una carriera artistica. Attore dal volto particolarissimo e dall'espressività singolare Willem Dafoe si è imposto nel difficile universo holliwoodiano come uno degli...
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Biografia di Willem Dafoe su Biografieonline.it

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