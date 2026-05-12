William Dafoe, in arte Willem, è nato il 22 Luglio 1955 ad Appleton, una cittadina del Wisconsin (USA). Settimo di otto figli, è l'unico della famiglia ad aver intrapreso una carriera artistica. Attore dal volto particolarissimo e dall'espressività singolare Willem Dafoe si è imposto nel difficile universo holliwoodiano come uno degli...

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