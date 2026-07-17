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Frase di Sergej Bubka
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Breve biografia di Sergej Bubka
Sergej Bubka, il più grande atleta di salto con l'asta di tutti i tempi, nasce il giorno 4 dicembre 1963 a Luhansk, nella zona sud-orientale dell'Ucraina. Inizia a dedicarsi all'atletica leggera provando per la prima volta il salto con l'asta alla tenera età di nove anni. Nel 1978, quindicenne, Bubka si trasferisce a Donetsk con...
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