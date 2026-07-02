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Frase di Josif Stalin

Per distruggere l'inevitabilità delle guerre è necessario distruggere l'imperialismo.

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Breve biografia di Josif Stalin

La caratteristica dei capi bolscevichi è quella di provenire da famiglie prestigiose dalla nobiltà, dalla borghesia o dall'intelligencija. Stalin invece nasce a Gori, piccolo borgo rurale non lontano da Tiblisi, in Georgia, da una famiglia miserabile di contadini servi. In questa parte dell'impero russo sul confine con l'Oriente, la...
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Biografia di Josif Stalin su Biografieonline.it

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