Per distruggere l'inevitabilità delle guerre è necessario distruggere l'imperialismo.

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Frase di Josif Stalin
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Breve biografia di Josif Stalin
La caratteristica dei capi bolscevichi è quella di provenire da famiglie prestigiose dalla nobiltà, dalla borghesia o dall'intelligencija. Stalin invece nasce a Gori, piccolo borgo rurale non lontano da Tiblisi, in Georgia, da una famiglia miserabile di contadini servi. In questa parte dell'impero russo sul confine con l'Oriente, la...
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