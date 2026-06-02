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Frase di Valentina Vezzali
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Breve biografia di Valentina Vezzali
Maria Valentina Vezzali nasce a Jesi (in provincia di Ancona) il 14 febbraio 1974, nel giorno di San Valentino. Tra i campioni e le campionesse olimpiche, e mondiali, che l'Italia ha avuto nella sua storia sportiva, la schermitrice Valentina Vezzali ricopre un posto d'onore. Scopriamo di più sulla sua carriera sportiva, sulla sua vita...
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