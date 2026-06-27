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Aforisma di Renzo Arbore
L'ironia è non prendersi sul serio, dire luoghi comuni con l'aria di aver detto una cosa nuova. È uno strumento sottile e difficilissimo. Potrebbe essere un esempio quando Gianni Agnelli venne a sapere che un pentito delle B.R. era tifoso della juventus e disse: "certamente di questo non avrà niente a che pentirsi." Ecco questa è l'ironia una forma molto avanzata di umorismo.
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Breve biografia di Renzo Arbore
Lorenzo Giovanni Arbore, poliedrico personaggio radio-televisivo, attore, showman e musicista, nasce a Foggia il 24 giugno 1937. Nella sua lunga carriera artistica è riuscito nella difficile impresa di cimentarsi con radio, musica, cinema e televisione, mantenendo sempre intatto il proprio personaggio.
Arbore nasce sì a Foggia, ma è...
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