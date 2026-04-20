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Aforisma di Renzo Arbore

Se ho fatto per tanti anni la radio e poi la televisione, e ancora continuo, è perchè mi devo divertire, non lo faccio da professionista ma da dilettante.

Breve biografia di Renzo Arbore

Lorenzo Giovanni Arbore, poliedrico personaggio radio-televisivo, attore, showman e musicista, nasce a Foggia il 24 giugno 1937. Nella sua lunga carriera artistica è riuscito nella difficile impresa di cimentarsi con radio, musica, cinema e televisione, mantenendo sempre intatto il proprio personaggio. Arbore nasce sì a Foggia, ma è...
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Biografia di Renzo Arbore su Biografieonline.it

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