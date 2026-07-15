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Aforisma di Marina Cvetaeva

Tutto il mio scrivere è un prestare orecchio.

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Breve biografia di Marina Cvetaeva

Marina Ivanovna Cvetaeva, grande e sfortunata poetessa russa, nacque a Mosca l'8 ottobre 1892, da Ivan Vladimirovic Cvetaev (1847-1913, filologo e storico dell'arte, creatore e direttore del Museo Rumjancev, oggi Museo Pushkin) e della sua seconda moglie, Marija Mejn, pianista di talento, polacca per parte di madre. Marina trascorse...
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