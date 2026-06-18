Il grande designer indica le tendenze.

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Aforisma di Andrea Pininfarina
Breve biografia di Andrea Pininfarina
Andrea Pininfarina nasce a Torino il 26 giugno del 1957 da una famiglia di designer di automobili che non ha bisogno di presentazioni in quanto, da quando esistono le auto, portano un marchio di qualità del made in Italy: Pininfarina. Il nonno paterno, Battista detto "Pinin" Farina, il 22 maggio del 1930 fonda a Torino la Società Anonima...
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