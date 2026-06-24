Con il codice binario e la sua decodifica, la dimensione simbolica del linguaggio è andata perduta.

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Frase di Jean Baudrillard
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Breve biografia di Jean Baudrillard
Jean Baudrillard nasce nella città vescovile di Reims (Francia) il 27 luglio 1929 da una famiglia con origini contadine. I genitori sono entrambi impiegati statali; Jean è il primo componente della sua famiglia che ottiene un grado di istruzione avanzato e questo comporta una rottura con i suoi genitori e con l'ambiente culturale da cui...
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