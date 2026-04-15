Cinema, teatro, televisione, musica. Quante sono le strade per diventare famosi? Sicuramente molte e tutte quelle elencate rientrano a buon diritto nel novero delle ambizioni possibili. Ma nell'odierna civiltà dell'immagine è anche possibile restare stampati nella mente di milioni di persone anche con un bel fondoschiena, soprattutto se...

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