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Frase di Daniele De Rossi

Davanti alla difesa, ad esempio, riesci a metterti maggiormente in mostra perché hai la possibilità di giocare più palloni; se giochi più avanzato, invece, hai la possibilità di fare gol. Ogni posizione ha i suoi lati positivi.

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Breve biografia di Daniele De Rossi

Daniele De Rossi nasce ad Ostia, quartiere marittimo di Roma, il giorno 24 luglio 1983. Centrocampista mediano con qualità difensive, tra le sue doti migliori sono da annoverare il temperamento e la carica agonistica. Dotato di intelligenza tattica, ha buone capacità di impostazione del gioco. Non è raro che l'esuberanza adotatta negli...
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Biografia di Daniele De Rossi su Biografieonline.it

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