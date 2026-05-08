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Frase di Daniele De Rossi
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Breve biografia di Daniele De Rossi
Daniele De Rossi nasce ad Ostia, quartiere marittimo di Roma, il giorno 24 luglio 1983.
Centrocampista mediano con qualità difensive, tra le sue doti migliori sono da annoverare il temperamento e la carica agonistica. Dotato di intelligenza tattica, ha buone capacità di impostazione del gioco. Non è raro che l'esuberanza adotatta negli...
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