Daniele De Rossi nasce ad Ostia, quartiere marittimo di Roma, il giorno 24 luglio 1983. Centrocampista mediano con qualità difensive, tra le sue doti migliori sono da annoverare il temperamento e la carica agonistica. Dotato di intelligenza tattica, ha buone capacità di impostazione del gioco. Non è raro che l'esuberanza adotatta negli...

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