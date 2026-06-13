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Frase di Martina Stella

Per fare l'attrice ci vuole una corazza e io sento di non averla ancora, perciò mi trovo indifesa. Non mi sento una star e, quando toccano la mia vita privata, rimango ferita. Non dico che mi piacerebbe cambiare, perché questa è la mia natura, vorrei solo soffrirne un po' meno.

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