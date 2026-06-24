Alzi la mano chi, fra gli esponenti di sesso maschile, non si è innamorato seduta stante nel momento stesso in cui Martina Stella è apparsa sullo schermo durante la proiezione de "L'ultimo bacio" (al fianco di Stefano Accorsi), il film di Gabriele Muccino che oltre a costituire un caso generazionale ha impresso in maniera indelebile...

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