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Frase di Elio Fiorucci

La gente mi ha sempre detto che amava il negozio Fiorucci perché era un posto dove ci si sentiva "amati", dove c'era la musica, delle belle ragazze. Una terapia dell'amore. Oggi voglio continuare a dire che essere gentili è un dovere di tutti noi. Si possono fare le cose per amore.

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Breve biografia di Elio Fiorucci

Elio Fiorucci nasce a Milano il 10 giugno del 1935 e comincia a lavorare presso il negozio di famiglia specializzato nella vendita di pantofole. Partecipa così vivamente alla vita lavorativa da intraprendere la ricerca di modi e mondi nuovi da scoprire nel mercato calzaturiero tanto che nel 1962 gestisce una sua rivendita. Il 1967 è...
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