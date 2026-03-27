L'identità di un uomo consiste nella coerenza tra ciò che fa e ciò che pensa.

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Frase di Charles Sanders Peirce
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Breve biografia di Charles Sanders Peirce
Charles Sanders Peirce nasce a Cambridge (Massachusetts, USA) il giorno 10 settembre 1839, da Benjamin Peirce, matematico di una certa notorietà che insegnava fisica e astronomia all'Università di Harvard. Proprio dall'influenza del padre arriva la formazione logico-matematica del giovane Charles il quale, dopo aver studiato ad Harvard...
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