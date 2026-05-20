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Frase di Shirley MacLaine
Breve biografia di Shirley MacLaine
Per sempre Irma "la dolce": così si potrebbe riassumere la carriera di questa affascinante attrice, diventata celebre (anche) per aver portato sullo schermo, duettando in modo sublime con Jack Lemmon, la prostituta più bella, romantica e affettuosa della storia del cinema. Ma Shirley MacLean Beaty - questo il suo nome completo - si è...
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