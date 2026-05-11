Donna vivente più sexy? Sono felice di questo titolo, anche se non ho capito bene cosa significhi.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Halle Berry
Breve biografia di Halle Berry
Una delle più belle modelle-attrici degli anni 2000 (memorabile il suo bikini mozzafiato in "007 - Die another day", quando, come la Ursula Andress di "007 - Licenza di uccidere" esce dalle acque esibendo un corpo da favola), Halle Berry nasce il 14 agosto 1966 a Cleveland, Ohio. Figlia di genitori divorziati (si separano quando Halle ha...
continua leggendo la:
Biografia di Halle Berry su Biografieonline.it