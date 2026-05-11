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Frase di Halle Berry

Donna vivente più sexy? Sono felice di questo titolo, anche se non ho capito bene cosa significhi.

Breve biografia di Halle Berry

Una delle più belle modelle-attrici degli anni 2000 (memorabile il suo bikini mozzafiato in "007 - Die another day", quando, come la Ursula Andress di "007 - Licenza di uccidere" esce dalle acque esibendo un corpo da favola), Halle Berry nasce il 14 agosto 1966 a Cleveland, Ohio. Figlia di genitori divorziati (si separano quando Halle ha...
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Biografia di Halle Berry su Biografieonline.it

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