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Frase di Jay McInerney
Esiste ancora probabilmente qualche manipolo di operai sindacalizzati a Brooklyn e nel Queens, che tracannano birra e se la ridono di chiunque frequenti una palestra o vada a chiedere un caffè in un locale che non sia la latteria dell'angolo, ma in generale la cultura yuppie si è tramutata nella cultura comune, se non nella realtà, quanto meno nelle intenzioni. I baccelli degli alieni hanno invaso il mondo. L'ideale della raffinatezza, la venerazione delle grandi marche e dei capi griffati, il culto della perfezione fisica attraverso ginnastica e chirurgia, vi sembrano forse le pittoresche abitudini di un clan ormai estinto?
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Breve biografia di Jay McInerney
Nato a Hartford (Connecticut) nel 1955, allievo di Raymond Carver (che lo tenne a battesimo in un corso di scrittura creativa), McInerney è puntualmente accompagnato dall'etichetta di minimalista che affligge anche Bret Easton Ellis, l'altro enfant prodige della letteratura americana.
L'appellativo di minimalista, per alcuni...
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