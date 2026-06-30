Sono molto contenta della mia nomina di Ministro. È il premio di tanti anni di duro lavoro.

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Frase di Mara Carfagna
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Breve biografia di Mara Carfagna
Maria Rosaria Carfagna, detta Mara, nasce a Salerno il giorno 18 dicembre 1975. Consegue la maturità scientifica presso il Liceo Scientifico "Giovanni da Procida" di Salerno e intanto pratica nuoto, studia danza, recitazione e pianoforte. Dotata non solo di talento artistico ma anche di un bell'aspetto, lavora come modella, tanto da...
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