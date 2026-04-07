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Aforisma di Massimo Boldi
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Breve biografia di Massimo Boldi
Massimo Antonio Boldi nasce a Luino (VA) il giorno 23 luglio 1945.
Entra nel mondo spettacolo come batterista. Il suo gruppo viene chiamato a esibirsi al Derby di Milano, luogo da cui partirà la carriera di molti nomi noti del cabaret. Per citarne uno, con cui Boldi ha fatto coppia in questi anni, ricordiamo Teo Teocoli.
Dal...
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