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Frase di Giuseppe Pisanu
Occorre dare nuovo respiro all'Europa, rivitalizzando le sue radici giudaico-cristiane. A condizione però che non si pretenda di innaffiarle con l'acido muriatico del pregiudizio ideologico e della strumentalizzazione politica dei valori religiosi. A parti invertite, è esattamente quello che fanno gli estremisti islamici: che, infatti, puntano esclusivamente alla conquista del potere.
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Breve biografia di Giuseppe Pisanu
Giuseppe Pisanu nasce a Ittiri (Sassari) il 2 gennaio 1937.
La sua esperienza politica inizia nella Democrazia Cristiana locale; è dirigente provinciale di Sassari, poi dirigente regionale della Sardegna e dal 1975 al 1980 capo della segreteria politica nazionale.
Per venti anni dal 1972 al 1992, è deputato per la Dc.È...
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