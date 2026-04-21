Giuseppe Pisanu nasce a Ittiri (Sassari) il 2 gennaio 1937. La sua esperienza politica inizia nella Democrazia Cristiana locale; è dirigente provinciale di Sassari, poi dirigente regionale della Sardegna e dal 1975 al 1980 capo della segreteria politica nazionale. Per venti anni dal 1972 al 1992, è deputato per la Dc.È...

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