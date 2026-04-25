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Aforisma di Antonio Cassano

Quattro fidanzate in 11 anni sono poche. In compenso ho avuto qualche altra avventura. Diciamo tra 600 e 700 donne, una ventina delle quali appartengono al mondo dello spettacolo.

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Breve biografia di Antonio Cassano

Genio e sregolatezza. Questo è Antonio Cassano. Nato il 12 luglio 1982 a Bari, il giorno dopo la storica vittoria dell'Italia ai mondiali. Cresce in un quartiere popolare della Bari vecchia, un posto dove il calcio la fa da padrone, dove la squadra del cuore è religione. Fra dribbling in piccoli cortili di cemento e virtuosismi in...
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Biografia di Antonio Cassano su Biografieonline.it

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