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Frase di Warren Buffett

Il value investor cerca azioni il cui prezzo è ingiustificatamente basso rispetto al valore intrinseco di tali azioni.

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Breve biografia di Warren Buffett

Warren Edward Buffett, nato ad Omaha (Nebraska, U.S.A.) il giorno 30 agosto 1930, è un imprenditore americano soprannominato l'oracolo di Omaha. Nel 2008, con un patrimonio stimato di 62 miliardi di dollari, la rivista Forbes l'ha classificato come l'uomo più ricco del mondo. Attraverso le strategie d'investimento insegnate da...
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