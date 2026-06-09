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Frase di Warren Buffett
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Breve biografia di Warren Buffett
Warren Edward Buffett, nato ad Omaha (Nebraska, U.S.A.) il giorno 30 agosto 1930, è un imprenditore americano soprannominato l'oracolo di Omaha.
Nel 2008, con un patrimonio stimato di 62 miliardi di dollari, la rivista Forbes l'ha classificato come l'uomo più ricco del mondo.
Attraverso le strategie d'investimento insegnate da...
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