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Frase di Vujadin Boskov

Rigore è quando arbitro dà, non quando guardalinee dà.

Breve biografia di Vujadin Boskov

Vujadin Boskov nasce a Begec, in Voivodina, provincia autonoma della Repubblica di Serbia, il giorno 16 maggio 1931. Ex calciatore e allenatore serbo Gioca dal 1946 al 1960 nella squadra Vojvodina di Novi Sad. Eccellente calciatore, non ha però vinto nulla di importante: i tornei jugoslavi all'epoca vedevano spartirsi i trofei tra le...
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Biografia di Vujadin Boskov su Biografieonline.it

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