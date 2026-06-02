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Aforisma di Sergio Bonelli

Mio padre era un ammiratore del coraggio, dell'eroe, quindi le sue storie erano decisamente avventurose. Io all'eroe ci credo un po' meno, mi piaceva far vedere che anche in una situazione eroica ci può stare il momento comico.

Breve biografia di Sergio Bonelli

Sergio Bonelli nasce a Milano il giorno 2 dicembre 1932. Nella sua attività di sceneggiatore di fumetti è conosciuto con lo pseudonimo di Guido Nolitta; il suo nome proprio è conosciuto soprattutto per risuonare nel nome della grande casa editrice che dirige. Negli anni '60 prende in mano la casa editrice Cepim, una delle case editrici...
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Biografia di Sergio Bonelli su Biografieonline.it

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