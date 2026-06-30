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Aforisma di Sergio Bonelli
Breve biografia di Sergio Bonelli
Sergio Bonelli nasce a Milano il giorno 2 dicembre 1932. Nella sua attività di sceneggiatore di fumetti è conosciuto con lo pseudonimo di Guido Nolitta; il suo nome proprio è conosciuto soprattutto per risuonare nel nome della grande casa editrice che dirige.
Negli anni '60 prende in mano la casa editrice Cepim, una delle case editrici...
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