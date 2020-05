La vita è troppo breve per... 1. Stirare le mutande 2. Lasciare i sogni nel cassetto 3. Arrabbiarsi inutilmente 4. Lavare i piatti a mano 5. Dar retta agli idioti

Thelma: "Senti Louise... non torniamo indietro!"



Louise: "Che vuoi dire Thelma?!"



Thelma: "Non fermiamoci!"



Louise: "Non capisco..."



Thelma: "Coraggio!"



Louise: "Sei sicura?"



Thelma: "Si. Dai!"