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Frase di Eva Herzigova
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Breve biografia di Eva Herzigova
La sua figura perfetta ha contribuito a renderla celebre per un noto spot di biancheria intima. Eva Herzigova nata il 10 marzo 1973 a Litvinov, Repubblica ceca, che ha lasciato nel 1989, anno della Rivoluzione di Velluto, è diventata fotomodella per caso. Durante una visita ad alcuni parenti di Praga, la sua migliore amica Pauline la...
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