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Frase di Jean-Michel Basquiat

Non ascolto ciò che dicono i critici d'arte. Non conosco nessuno che ha bisogno di un critico per capire cos'è l'arte.

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Breve biografia di Jean-Michel Basquiat

Jean-Michel Basquiat nasce a Brooklyn, New York, il 22 dicembre 1960, da Gerard, haitiano, e Matilde, di origini portoricane. Sin da piccolo Basquiat mostra interesse per l'arte, spinto dalla madre che lo accompagna in giro per i musei di New York. Nel 1968 i genitori divorziano. Nel 1976 si iscrive alla "City as A School", istituto...
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Biografia di Jean-Michel Basquiat su Biografieonline.it

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