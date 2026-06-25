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Frase di Jean-Michel Basquiat
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Breve biografia di Jean-Michel Basquiat
Jean-Michel Basquiat nasce a Brooklyn, New York, il 22 dicembre 1960, da Gerard, haitiano, e Matilde, di origini portoricane. Sin da piccolo Basquiat mostra interesse per l'arte, spinto dalla madre che lo accompagna in giro per i musei di New York.
Nel 1968 i genitori divorziano. Nel 1976 si iscrive alla "City as A School", istituto...
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