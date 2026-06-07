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Aforisma di Charles Wilson

Gli Stati Uniti non hanno niente a che fare con la decisione di combattere da parte di queste persone. Ma saremo condannati dalla storia se li lasciamo combattere solo con le pietre.

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Breve biografia di Charles Wilson

Charles Nesbitt Wilson nasce il giorno 1 giugno 1933 nella città di Trinity, in Texas (USA). Dopo il diploma alla Trinity High School si iscrive all'Università statale di Sam Houston di Hustonville. Nel frattempo entra nell'Accademia Navale statunitense, dove si laurea in scienze nel 1956. Lo stesso anno si arruola nella Marina Militare...
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Biografia di Charles Wilson su Biografieonline.it

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