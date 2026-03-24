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Aforisma di Giovanni Papini

Chi aspira ad innalzarsi al di sopra della terra è segno che in altri tempi ebbe le ali oppure che è destinato, in un lontano futuro, ad averle.

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Breve biografia di Giovanni Papini

Giovanni Papini nasce a Firenze il 9 gennaio 1881. Giovanissimo si impegna in una attività frenetica di lettore, scrittore e organizzatore culturale. Nel 1900 insieme a Giuseppe Prezzolini ed Ercole Luigi Morselli forma una associazione di "spiriti liberi", individualista anarchica e idealista. Tre anni dopo il gruppo scrive il programma...
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Biografia di Giovanni Papini su Biografieonline.it

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