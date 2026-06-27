Essere famosi è una responsabilità.

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Aforisma di Alexia
Breve biografia di Alexia
Alexia, all'anagrafe Alessia Aquilani, nasce a La Spezia il 19 maggio 1967. Inizia a cantare fin da piccola, indirizzata alla musica dalla sua passione e dai genitori. All'età di 7 anni entra a far parte del complesso "I ragazzi di Migliarina", di cui diventa cantante solista. Nel frattempo si dedica allo studio del canto, del pianoforte...
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